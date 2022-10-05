Командири армії РФ, ймовірно, втекли зі Снігурівки Миколаївської області, - Кім

"Не підтверджена інформація, чекаю ще близько години (підтвердження - ред.), що офіцерський склад залишив Снігурівку, але війська там ще залишаються", - заявив він.

Варто зазначити, що Снігурівка розташована на сході Миколаївської області поблизу адміністративної межі з Херсонською областю. Через місто проходить регіональна траса Т1505, яка є логістичною артерією окупантів.

Фото: російське командування, ймовірно, втекло зі Снігурівки (скриншот deepstatemap.live)