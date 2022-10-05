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Командири армії РФ, ймовірно, втекли зі Снігурівки Миколаївської області, - Кім

Фото: очільник Миколаївської ОВА Віталій Кім (Getty Images)
Автор: Наталія Юрченко

Офіцерський склад російських підрозділів, ймовірно, втік з міста Снігурівка у Миколаївській області. Проте там ще перебувають війська окупантів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на очільника Миколаївської ОВА Віталія Кіма під час брифінгу.

"Не підтверджена інформація, чекаю ще близько години (підтвердження - ред.), що офіцерський склад залишив Снігурівку, але війська там ще залишаються", - заявив він.

Варто зазначити, що Снігурівка розташована на сході Миколаївської області поблизу адміністративної межі з Херсонською областю. Через місто проходить регіональна траса Т1505, яка є логістичною артерією окупантів.

Фото: російське командування, ймовірно, втекло зі Снігурівки (скриншот deepstatemap.live)

Нагадаємо, ЗСУ активно просуваються на півдні України і звільнили низку населених пунктів у Херсонській області. За даними ISW, захисники можуть відтиснути ворога на південь до Херсону.

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Миколаївська областьВійна в УкраїніВиталий Ким