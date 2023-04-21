Командира танка РФ приговорили к 11 годам тюрьмы за ограбление жителя Киевской области

Командир российского танка во время частичной оккупации в Киевской области ограбил местного жителя. Правоохранители его идентифицировали, а суд назначил наказание в виде лишения свободы сроком на 11 лет.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на страницу Офиса генерального прокурора.
"Во время временной оккупации Макаровского района Киевской области командир танка ВС РФ, родом из Бурятии, напал и незаконно лишил свободы местного жителя", - говорится в сообщении.
Отмечается, что оккупант угрожал мужчине расстрелом и ограбил его. Российский военнослужащий заставил показать ему безопасный путь к месту нахождения подразделения оккупантов. Пострадавшему удалось скрыться по дороге в село.
Военнослужащий Вооруженных сил РФ признан виновным и осужден за нарушение законов и обычаев войны и назначен наказание в виде лишения свободы сроком на 11 лет.
Напомним, что житель Львова в социальных сетях призвал разделить Украину и создать "новое государство". Мужчину задержали и приговорили к 5 годам 6 месяцам лишения свободы.
Предателя, который "сливал" позиции Сил обороны в Днепропетровской области своему сыну-военному РФ, приговорили к 15 годам тюрьмы.
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