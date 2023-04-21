RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Командира танка РФ приговорили к 11 годам тюрьмы за ограбление жителя Киевской области

Фото: Танкист армии РФ (GettyImages)
Автор: Дмитрий Браславский

Командир российского танка во время частичной оккупации в Киевской области ограбил местного жителя. Правоохранители его идентифицировали, а суд назначил наказание в виде лишения свободы сроком на 11 лет.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на страницу Офиса генерального прокурора.

"Во время временной оккупации Макаровского района Киевской области командир танка ВС РФ, родом из Бурятии, напал и незаконно лишил свободы местного жителя", - говорится в сообщении.

Отмечается, что оккупант угрожал мужчине расстрелом и ограбил его. Российский военнослужащий заставил показать ему безопасный путь к месту нахождения подразделения оккупантов. Пострадавшему удалось скрыться по дороге в село.

Военнослужащий Вооруженных сил РФ признан виновным и осужден за нарушение законов и обычаев войны и назначен наказание в виде лишения свободы сроком на 11 лет.

Напомним, что житель Львова в социальных сетях призвал разделить Украину и создать "новое государство". Мужчину задержали и приговорили к 5 годам 6 месяцам лишения свободы.

Предателя, который "сливал" позиции Сил обороны в Днепропетровской области своему сыну-военному РФ, приговорили к 15 годам тюрьмы.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Российская ФедерацияКиевская областьБурятияВойна в Украине