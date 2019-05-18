В Одесі на хабарі затримали поліцейського

Фото: затримання поліцейського в Одесі (npu.gov.ua)

Поліцейський вимагав 2 тис. доларів США від власниці торгівельних павільйонів

В Одесі посадовець Національної поліції вимагав від одеситки, яка здійснює торгівлю тютюновими виробами, хабар у розмірі 2 тис. доларів США. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Нацполіції.

В поліції повідомили, що заступник начальника сектора превенції Шевченківського відділення поліції, який нещодавно був призначений старшим поліцейським станції Аркадія, почав займатись встановленням "правил" торгівлі на обслугованій території.

"Одній з жінок, яка має павільйони у торговельному комплексі, посадовець поставив умову - безперешкодно працювати вона зможе лише за надану йому "винагороду" у сумі 2 тисячі доларів США за сезон", - розповіли в Нацполіції.

Жінка одразу звернулась до Департаменту внутрішньої безпеки Нацполіції, які внесли відомості до ЄРДР за ч. 3 ст. 368 (Прийняття пропозиції, обіцянки або одержання неправомірної вигоди службовою особою) КК України.

"Затримання відбулося під час презентації курортної поліції, на очах в особового складу поліції, Нацгвардії та рятувальників", - повідомили правоохоронці.

Раніше РБК-Україна повідомляло, у Чернігові затримали на хабарі депутата міськради. Директор комунального підприємства з депутатом вимагали 50 000 доларів від підприємця.