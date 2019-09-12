Командир моряків пояснив, чому не стріляли при захопленні в Керченській протоці

Один з командирів моряків, звільнених у ході обміну полоненими, Денис Гриценко пояснив рішення не стріляти при захопленні кораблів у Керченській протоці. Про це він розповів на прес-конференції в Києві.

За його словами, українські кораблі проходили через Керченську протоку, не готуючись до застосування зброї.

"Ця ситуація, на мій погляд, не те, щоб була не спланована, але навіть не передбачена ні однією, ні іншою стороною. Це дуже нештатна ситуація. Рішення доводилося приймати там, на місці, і я прийняв таке рішення", - зазначив Гриценко.

Нагадаємо, раніше координатор групи адвокатів українських моряків Микола Полозов заявив, що їх можуть судити в Росії. Також адвокат зазначив, що Росія може припинити кримінальну справу, так і викликати моряків на якісь дії; якщо ті не з'являться - їх оголосять в розшук.

Сьогодні стало відомо, що звільнений в рамках масштабного обміну полоненими активіст з Криму Володимир Балух буде подавати позов в Європейський суд з прав людини (ЄСПЛ) проти Російської Федерації.