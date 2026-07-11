Командир 155-й бригады бежал в СЗЧ, а в отношении его солдат идет расследование

Подробности расследования и отстранения

В командовании отметили, что по факту событий, связанных с военнослужащими части, правоохранительные органы уже начали следственные действия. ОК "Север" оказывает расследованию всемерную поддержку для обеспечения максимальной прозрачности.

Все лица, фигурирующие по делу, отстранены от исполнения служебных обязанностей и сотрудничают со следствием. В то же время командующего подразделением до сих пор ищут.

"Местонахождение командира в/ч А5001 Станислава Лучанова, самовольно покинувшего место службы, устанавливается", - сообщили в ОК "Север".

Призыв к медиа и общественности

Военные подчеркнули, что все противоправные поступки получат надлежащую правовую оценку, а виновные понесут ответственность по закону. Детали дела пообещали обнародовать позже через правоохранительные органы - как только это станет возможным без ущерба для следствия.

Что предшествовало

Командира 155-й отдельной механизированной бригады Станислава Лучанова отстранили от службы на фоне скандала с похищением людей в Киевской области.

В ночь с 27 на 28 июня семь человек ворвались во двор двух братьев в Киевской области и вывезли их в неизвестном направлении.

По подозрению в похищении гражданских мужчин правоохранители задержали девять бойцов 155-й бригады. Среди задержанных - командир батальона этой же бригады. Его подчиненных официально отстранили от исполнения служебных обязанностей.

Станислав Лучанов возглавил 155 отдельную механизированную бригаду относительно недавно - в феврале 2026 года. До этого назначения он занимал должность начальника штаба 425-го отдельного штурмового полка "Скеля".