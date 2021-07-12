У команді Зеленського розповіли, як співпрацюють з "За майбутнє"

За його словами, якщо у влади в ініціативі є якась раціональність, то "За майбутнє" готові підтримувати її і потім допрацьовувати до другого читання.

"Наприклад, у нас були значні претензії до ініціатив щодо судової реформи в частині ВККС і ВРП, підвищення податків в законопроекті №5600, до законопроекту про ДБР. Водночас ми не голосували за податкову амністію", - зазначив Батенко.

Співрозмовники видання в команді Зеленського стверджують, що конструктивна співпраця з "За майбутнє" є, але вона відбувається ситуативно - щодо конкретних законопроектів.

"Вони в будь-який момент можуть припинити голосувати разом з монобільшістю. Але вони не вороги. Вони допомагають з голосами, коли мова заходить про питання, що стосуються інтересів мажоритарників, децентралізації, про ініціативи щодо МВС і поліції", - повідомило джерело видання.

За його словами, підтримка групою потрібних "Слузі народу" питань вирішується з Ігорем Палицею. Він спілкується не тільки з керівництвом монобільшості, а й з Банковою, в основному - із заступником голови ОП Кирилом Тимошенко.