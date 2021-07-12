В команде Зеленского рассказали, как сотрудничают с "За майбутнє"

По его словам, если у власти в инициативе есть какая-то рациональность, то "За майбутнє" готовы поддерживать ее и потом дорабатывать ко второму чтению.

"Например, у нас были значительные претензии к инициативам по судебной реформе в части ВККС и ВРП, повышению налогов в законопроекте №5600, к законопроекту о ГБР. В то же время мы не голосовали за налоговую амнистию", - отметил Батенко.

Собеседники издания в команде Зеленского утверждают, что конструктивное сотрудничество с "За майбутнє" есть, но оно происходит ситуативно - по конкретным законопроектам.

"Они в любой момент могут прекратить голосовать вместе с монобольшинством. Но они не враги. Они помогают с голосами, когда речь заходит о вопросах, касающихся интересов мажоритарщиков, децентрализации, об инициативах насчет МВД и полиции", - сообщил источник издания.

По его словам, поддержка группой нужных "Слуге народа" вопросов решается с Игорем Палицей. Он общается не только с руководством монобольшинства, но и с Банковой, в основном - с замом главы ОП Кириллом Тимошенко.