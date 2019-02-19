У команді Савченко готували провокації на виборах, - СБУ

В СБУ розповіли про плани "Білої балаклави"

Члены команды арестованного нардепа Надежды Савченко готовили провокации на выборах 2019. Об этом на брифинге заявил замглавы Службы безопасности Виктор Кононенко, передает корреспондент РБК-Украина.

По его словам, у трех членов команды Савченко провели обыски, в том числе у Евгения Моринца, который снимал видео для так называемой "Белой балаклавы".

"Моринец начал втягивать в деятельность других людей. Замысел РФ включал непризнание народом результатов выборов. Под лозунгом "народовластие" в понимании российских спецслужб предусматривалось создание различных местных структур, как следствие - потеря суверенитета. Координацию деятельности Моринца осуществлял Дульский (агент российских спецслужб Николай Дульский, - ред.)", - рассказал он.

Он также отметил, что Моринец планировал задействовать в провокациях активистов патриотических структур.

Напомним, ранее Кононенко заявил, что Российская Федерация готовит силовой сценарий на выборы в Украине.

Отметим, ЦИК отказал Савченко в регистрации кандидатом в президенты Украины. Отказ мотивирован тем, что она не предоставила документы, подтверждающие уплату залога.