У команді Порошенка розповіли про стратегію його кампанії

Одним з елементів кампанії Порошенка стане тема децентралізації

Команда действующего президента Петра Порошенко в ходе его кампании перед выборами 31 марта 2019 года будет применять несколько технологий. Об этом говорится в материале РБК-Украина "Ближе к финишу: с чем Петр Порошенко идет на второй президентский срок".

Отметим, еще в конце прошлого года РБК-Украина писало, что технологи Порошенко рассматривали сценарий, чтобы взять на работу около одного миллиона агитаторов. Сейчас в его окружении эту идею называют абсурдной, однако сразу несколько источников в правящей коалиции говорят о том, что такая технология все же будет применяться.

Еще одним важным элементом стратегии кампании Порошенко станет тема децентрализации. Развивать ее в штабе собираются за счет программы "совет регионов". Ее главная идея - отождествить президента с рейтинговыми мэрами и успехами децентрализации в больших городах. Эта программа предусматривает множество региональных поездок Порошенко, в которых он вместе с мэрами будет отчитываться в том, что уже сделано и что будет сделано для городов благодаря децентрализации.

"Совет регионов" мы будем реализовывать в 80 городах Украины, по факту, в это число входят все большие города - Винница, Чернигов, Киев, Днепр, Харьков, Одесса и прочие", - уточнил один из штабистов Порошенко.

Еще одна из тактических программ стратегии, которую выстраивает штаб Порошенко - "ближе к людям" - предполагает ряд менее официальных и более спонтанных встреч с избирателями на местах. В основе этой программы, как разъясняет один из членов президентской команды, - технология максимального количества рукопожатий: количество голосов равно количеству рукопожатий с избирателями во время встреч.

Напомним, ранее сообщалось, что в случае победы Порошенко на выборах 31 марта 2019 года его команда вместе с премьером Владимиром Гройсманом может пойти на парламентские выборы.

Отметим, у Порошенко не намерены использовать церковную тему в избирательной кампании.