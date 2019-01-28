У команді Порошенка розповіли про стратегію його кампанії

Фото: Петро Порошенко (РБК-Україна)

Одним з елементів кампанії Порошенка стане тема децентралізації

Команда чинного президента Петра Порошенка в ході його кампанії перед виборами 31 березня 2019 року буде застосовувати декілька технологій. Про це йдеться в матеріалі РБК-Україна "Ближче до фінішу: з чим Петро Порошенко йде на другий президентський термін".

Відзначимо, ще в кінці минулого року "РБК-Україна" писало, що технологи Порошенка розглядали сценарій, щоб взяти на роботу близько одного мільйона агітаторів. Зараз в його оточенні цю ідею називають абсурдною, однак відразу кілька джерел у правлячій коаліції говорять про те, що така технологія буде застосовуватися.

Ще одним важливим елементом стратегії кампанії Порошенка стане тема децентралізації. Розвивати її в штабі збираються за рахунок програми "рада регіонів". Її головна ідея - ототожнити президента з рейтинговими мерами і успіхами децентралізації у великих містах. Ця програма передбачає безліч регіональних поїздок Порошенка, в яких він разом з мерами буде звітувати про те, що вже зроблено і що буде зроблено для міст завдяки децентралізації.

"Раду регіонів" ми будемо реалізовувати в 80 містах України, за фактом, до цього числа входять всі великі міста - Вінниця, Чернігів, Київ, Дніпро, Харків, Одеса та інші", - уточнив один із штабістів Порошенка.

Ще одна з тактичних програм стратегії, яку вибудовує штаб Порошенка - "ближче до людей" - передбачає ряд менш офіційних і більш спонтанних зустрічей з виборцями на місцях. В основі цієї програми, як пояснює один з членів президентської команди, - технологія максимальної кількості рукостискань: кількість голосів дорівнює кількості рукостискань з виборцями під час зустрічей.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що в разі перемоги Порошенка на виборах 31 березня 2019 року його команда разом з прем'єром Володимиром Гройсманом може піти на парламентські вибори.

Зазначимо, у Порошенка не мають наміру використовувати церковну тему у виборчій кампанії.