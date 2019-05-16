Команда Зеленського ініціює газові консультації з Кабміном

Фото: Володимир Зеленський (РБК-Україна)

Команда Зеленського наполягає на початку закупівлі газу на зиму

Команда обраного президента України Володимира Зеленського закликає уряд почати спільні переговори по забезпеченню країни газом. Про це йдеться в повідомленні прес-служби команди Зеленського.

Повідомляється, що консультації ініційовані, щоб забезпечити надійні джерела поставок на тлі того, що досі не визначені умови поставки газу з Росії в ЄС через Україну з 1 січня 2020 року. Крім того, в команді Зеленського впевнені, що купувати газ на зиму потрібно вже зараз, так як ціни на європейському ринку знизилися.

"Ми розраховуємо на співпрацю з урядом і втілення зважених і своєчасних рішень, узгоджених з ЄС, США та іншими партнерами. Спільними зусиллями забезпечимо достатню для домівок українців кількість газу", - зазначили в команді Зеленського.

У обраного президента зазначили, що Україна гарантує надійне транспортування газу за європейськими правилами, проте для цього потрібно створити незалежного оператора ГТС. Цей процес буде завершено в поточному році, але не будь-якою ціною і не в інтересах окремих політичних сил.

Нагадаємо, раніше голова правління НАК "Нафтогаз України" Андрій Коболєв спрогнозував, що відновлення переговорів між Україною і Росією по новому контракту про транзит газу можливо після контактів Володимира Зеленського з Володимиром Путіним.

Раніше він також заявляв, що Росія спробує створити штучну газову кризу в Україні у 2020.