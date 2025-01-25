Команда Трампа сокращает программу равноправия угнетенных соцгрупп в США

Администрация президента США поручила руководителям федеральных ведомств начать сокращение сотрудников офисов комплекса разнообразия, равенства, инклюзивности и доступности (DEI). Команда Трампа считает эти программы дискриминационными.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Axios.
Издание отмечает, что такое решение указано в служебной записке Управления кадрового менеджмента США.
Начатая в понедельник, 20 января, чистка Белого дома от программ и сотрудников, которые занимаются вопросами разнообразия, равенства, инклюзивности и доступности (Diversity, equity, and inclusion, DEI), происходит с молниеносной скоростью.
"Каждое агентство, департамент или председатель комиссии должны принять меры для ликвидации, в максимальном объеме, разрешенном законом, всех офисов и должностей DEI, DEIA и "экологического правосудия" в течение шестидесяти дней", - говорится в меморандуме.
Издание отмечает, что меморандум дополняет директиву, направленную ранее на этой неделе, в которой ведомствам предлагалось подать письменные планы "сокращения численности", то есть увольнения, не позднее 31 января.
Однако в новой записке говорится о том, что ведомства должны начать выдавать эти сообщения о сокращении уже сейчас.
В то же время, отмечает Axios, непонятно сколько сотрудников DEI есть в федеральном правительстве, в котором работают миллионы работников. Во многих случаях просто уволить работников невозможно, ведь для этого следует использовать различные процедуры.
Обнародованный в пятницу вечером меморандум администрации Трампа, следует за директивой, изданной ранее на этой неделе. Она предписывала руководителям департаментов и агентств закрыть офисы DEI - некоторые из которых имеют задачу решать вопросы доступности для людей с инвалидностью.
Ведомствам было приказано отправить персонал в оплачиваемый отпуск, а также закрыть все веб-сайты DEI, социальные аккаунты и "внешние средства массовой информации". Им также было приказано отозвать любые планы в сфере равенства и инклюзии, отменить все тренинги и контракты.
Директива содержала шаблон электронного письма, который призывал государственных служащих доносить на коллег, продолжающих эти практики.
Администрация президента Трампа считает программы DEI дискриминационными, ведь они отдают предпочтение людям на основе их расовой, этнической или гендерной идентичности.
Шквал приказов по DEI создает атмосферу страха и тревоги как для работников, которых отправили в отпуск, так и для других федеральных служащих.
"В конце концов, эти нападки на DEIA являются лишь дымовой завесой для увольнения государственных служащих, подрыва аполитичности государственной службы и превращения федерального правительства в армию послушных людей, преданных только президенту, а не Конституции", - говорится в заявлении Американской федерации государственных служащих, которая является крупнейшим профсоюзом федеральных служащих.
Добавим, что меры ограничений в федеральных ведомствах происходят параллельно с началом отхода от этой политики и в американских корпорациях. Так, в пятницу, 24 января, об отказе от DEI сообщила компания Target.
Зато Costco и JPMorgan Chase, пока защищают свою практику.
Издание Axios отмечает, что указы Трампа были направлены против ряда политик администрации Байдена, стремившейся применять более широкую сетку при найме на работу. Такие усилия, в частности, увеличили долю федеральных служащих с инвалидностью.
После вступления на пост президента Соединенных Штатов, президент Дональд Трамп и его администрация начали стремительные изменения во внутренней и внешней политике государства.
21 января Трамп объявил чрезвычайной ситуацией иммиграцию на границе США с Мексикой. А впоследствии глава государства подписал указ о закрытии южной границы США.
В стране массово отменяют рейсы для беженцев, которые получили разрешение на въезд по программе переселения беженцев.
Кроме того, Госдепартамент приостановил на 90 дней программы грантовой помощи другим странам мира. Это ставит под вопрос предоставление военной и финансовой помощи Украине и ряду других стран мира.
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