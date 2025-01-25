Команда Трампа сокращает программу равноправия угнетенных соцгрупп в США

Издание отмечает, что такое решение указано в служебной записке Управления кадрового менеджмента США.

Начатая в понедельник, 20 января, чистка Белого дома от программ и сотрудников, которые занимаются вопросами разнообразия, равенства, инклюзивности и доступности (Diversity, equity, and inclusion, DEI), происходит с молниеносной скоростью.

"Каждое агентство, департамент или председатель комиссии должны принять меры для ликвидации, в максимальном объеме, разрешенном законом, всех офисов и должностей DEI, DEIA и "экологического правосудия" в течение шестидесяти дней", - говорится в меморандуме.

Издание отмечает, что меморандум дополняет директиву, направленную ранее на этой неделе, в которой ведомствам предлагалось подать письменные планы "сокращения численности", то есть увольнения, не позднее 31 января.

Однако в новой записке говорится о том, что ведомства должны начать выдавать эти сообщения о сокращении уже сейчас.

Оплачиваемый отпуск и доносы

В то же время, отмечает Axios, непонятно сколько сотрудников DEI есть в федеральном правительстве, в котором работают миллионы работников. Во многих случаях просто уволить работников невозможно, ведь для этого следует использовать различные процедуры.

Обнародованный в пятницу вечером меморандум администрации Трампа, следует за директивой, изданной ранее на этой неделе. Она предписывала руководителям департаментов и агентств закрыть офисы DEI - некоторые из которых имеют задачу решать вопросы доступности для людей с инвалидностью.

Ведомствам было приказано отправить персонал в оплачиваемый отпуск, а также закрыть все веб-сайты DEI, социальные аккаунты и "внешние средства массовой информации". Им также было приказано отозвать любые планы в сфере равенства и инклюзии, отменить все тренинги и контракты.

Директива содержала шаблон электронного письма, который призывал государственных служащих доносить на коллег, продолжающих эти практики.

Почему сокращают программы и офисы DEI

Администрация президента Трампа считает программы DEI дискриминационными, ведь они отдают предпочтение людям на основе их расовой, этнической или гендерной идентичности.

Шквал приказов по DEI создает атмосферу страха и тревоги как для работников, которых отправили в отпуск, так и для других федеральных служащих.

"В конце концов, эти нападки на DEIA являются лишь дымовой завесой для увольнения государственных служащих, подрыва аполитичности государственной службы и превращения федерального правительства в армию послушных людей, преданных только президенту, а не Конституции", - говорится в заявлении Американской федерации государственных служащих, которая является крупнейшим профсоюзом федеральных служащих.

Добавим, что меры ограничений в федеральных ведомствах происходят параллельно с началом отхода от этой политики и в американских корпорациях. Так, в пятницу, 24 января, об отказе от DEI сообщила компания Target.

Зато Costco и JPMorgan Chase, пока защищают свою практику.

Издание Axios отмечает, что указы Трампа были направлены против ряда политик администрации Байдена, стремившейся применять более широкую сетку при найме на работу. Такие усилия, в частности, увеличили долю федеральных служащих с инвалидностью.