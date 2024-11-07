Байден пообещал Трампу, что передача власти будет мирной

Президент США Джо Байден провел телефонный разговор с Дональдом Трампом, который победил на выборах. Они обсуждали передачу власти.

Президент подчеркнул, что США - это демократическое государство, где воля народа всегда побеждает.

"Вчера я говорил с избранным президентом Трампом, чтобы поздравить его с победой, и заверил его, что поручу всей своей администрации работать с его командой, чтобы обеспечить мирный и упорядоченный переход. Это то, чего заслуживает американский народ", - добавил Байден.

Также американский лидер похвалил Камалу Харрис, поскольку она провела "вдохновляющую кампанию", а также показала свой "настоящий характер".

По его словам, результаты голосования будут восприняты по-разному, но важно принять тот выбор, который сделала страна.