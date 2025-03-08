Команда Трампа проверяет кандидатов на работу "странным" вопросом, - Bloomberg

Команда американского президента Дональда Трампа проверяет кандидатов на госдолжности тестами на лояльность. Один из ключевых вопросов - кто выиграл выборы 2020 года.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Bloomberg.
По данным издания, Белый дом проводит отбор потенциальных кандидатов на должности, тестируя их лояльность к Трампу и его программе на второй срок.
Анонимные источники издания рассказали о некоторых из вопросов, которые задают кандидатам:
Претендентов также спрашивают об их отношении к событиям 6 января 2021 года, когда сторонники Трампа штурмовали Капитолий, пытаясь отменить официальную сертификацию победы лидера тогдашних выборов Джо Байдена.
Некоторые кандидаты на высокие должности в федеральных агентствах, требующие специальной экспертизы, считают такие проверки странными, поскольку вопросы касаются тем, далеких от их будущих обязанностей.
Сейчас среди открытых вакансий есть должности помощников и заместителей министров, ответственных за определенные политические направления в правительственных ведомствах, а также должности сотрудников, которые будут работать с топ-чиновниками.
Процесс отбора возглавляет республиканский политический деятель Серджио Гор, который сейчас руководит президентским кадровым офисом. Ранее он работал в команде сенатора-республиканца от Кентукки Рэнда Пола, а после первого срока Трампа укрепил с ним связи и помогал собирать средства на его избирательную кампанию 2024 года.
Детали кадровой политики Белого дома стали известны Bloomberg от источников, которые пожелали остаться анонимными из-за опасений, что разглашение информации может навредить их карьерным перспективам или вызвать репрессии.
Поскольку нужно заполнить около 4 000 политических должностей, помощники Трампа сейчас ищут кандидатов, которые полностью поддерживают его политический курс. Источники отметили, что несмотря на то, что для президентов является привычным выбирать на руководящие должности единомышленников, уровень лояльности, которого требует администрация Трампа, выходит за пределы стандартной практики.
Напомним, что президент Трамп и американский миллиардер Илон Маск, который возглавляет Департамент эффективности правительства, последние недели пытались сократить государственные расходы в администрации президента.
Департамент правительственной эффективности Маска возглавил усилия по ликвидации Агентства США по международному развитию (USAID) а также сократил расходы Минобразования США на более 900 млн долларов.
В рамках данной инициативы даже Пентагон объявил о сокращении 5400 рабочих мест.
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