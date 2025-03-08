Команда Трампа проверяет кандидатов на работу "странным" вопросом, - Bloomberg

По данным издания, Белый дом проводит отбор потенциальных кандидатов на должности, тестируя их лояльность к Трампу и его программе на второй срок.

Анонимные источники издания рассказали о некоторых из вопросов, которые задают кандидатам:

Готовы ли вы выступать спикером массовых депортаций?

Какой из указов Трампа вам больше всего нравится?

Кто выиграл президентские выборы 2020 года?

С какой политикой Трампа вы не согласны?

Претендентов также спрашивают об их отношении к событиям 6 января 2021 года, когда сторонники Трампа штурмовали Капитолий, пытаясь отменить официальную сертификацию победы лидера тогдашних выборов Джо Байдена.

Некоторые кандидаты на высокие должности в федеральных агентствах, требующие специальной экспертизы, считают такие проверки странными, поскольку вопросы касаются тем, далеких от их будущих обязанностей.

Сейчас среди открытых вакансий есть должности помощников и заместителей министров, ответственных за определенные политические направления в правительственных ведомствах, а также должности сотрудников, которые будут работать с топ-чиновниками.

Процесс отбора возглавляет республиканский политический деятель Серджио Гор, который сейчас руководит президентским кадровым офисом. Ранее он работал в команде сенатора-республиканца от Кентукки Рэнда Пола, а после первого срока Трампа укрепил с ним связи и помогал собирать средства на его избирательную кампанию 2024 года.

Детали кадровой политики Белого дома стали известны Bloomberg от источников, которые пожелали остаться анонимными из-за опасений, что разглашение информации может навредить их карьерным перспективам или вызвать репрессии.

Поскольку нужно заполнить около 4 000 политических должностей, помощники Трампа сейчас ищут кандидатов, которые полностью поддерживают его политический курс. Источники отметили, что несмотря на то, что для президентов является привычным выбирать на руководящие должности единомышленников, уровень лояльности, которого требует администрация Трампа, выходит за пределы стандартной практики.