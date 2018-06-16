Социальные страницы
Курси валют
USD
26.35
Курс доллара
Покупка 25.91
Продажа 26.35
Межбанк ASK 26.26
Межбанк BID 26.23
НБУ 2632.96
Форекс EUR/USD 1.2473
EUR
32.48
Курс евро
Покупка 31.83
Продажа 32.48
Межбанк ASK 30.38
Межбанк BID 30.35
НБУ 3240.64
Форекс EUR/USD 1.2473
RUB
4.64
Курс рубля
Покупка 4.24
Продажа 4.64
НБУ 4.58
Форекс EUR/USD 1.2473
USD
26.35
Курс доллара
Покупка 25.91
Продажа 26.35
Межбанк ASK 26.26
Межбанк BID 26.23
НБУ 2632.96
Форекс EUR/USD 1.2473
EUR
32.48
Курс евро
Покупка 31.83
Продажа 32.48
Межбанк ASK 30.38
Межбанк BID 30.35
НБУ 3240.64
Форекс EUR/USD 1.2473
RUB
4.64
Курс рубля
Покупка 4.24
Продажа 4.64
НБУ 4.58
Форекс EUR/USD 1.2473
News
АПК
Daily
Точка зору
Лонгріди
Styler
Інтерв'ю

Команда Трампа ігнорує підготовку зустрічі з Путіним, - WP

НовиниПолітика    16.06.2018 - 10:52
Фото: Дональд Трамп (flickr.com/ thejointstaff)
Фото: Дональд Трамп (flickr.com/ thejointstaff)

Трамп ще з листопада 2017 року просив організувати зустріч з російським президентом

Команда президента США Дональда Трампа ігнорує його побажання про початок підготовки зустрічі з російським президентом Володимиром Путіним. Про це пише The Washington Post з посиланням на джерела в адміністрації США.

За словами джерела, Трамп попросив почати підготовку до зустрічі з Путіним ще в листопаді 2017 року після переговорів на полях саміту АТЕС у в'єтнамському Данангу.

"Після тієї зустрічі президент сказав, що хотів би запросити Путіна до Білого дому. Ми це проігнорували", - відзначило джерело.

Він також підкреслив, що ідея Трампа про зустріч з Путіним не знайшла підтримки у його радників у Раді національної безпеки. В результаті вони прийняли рішення тимчасово проігнорувати побажання президента і зайнятися організацією зустрічі тільки в тому випадку, якщо Трамп знову заговорить про це.

У той же час повідомляється, що зустріч лідерів США та Росії може пройти в липні, коли Трамп приїде до Європи для участі в саміті НАТО.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Трамп на саміті G7 "пригрозив" відправити 25 млн мексиканців до Японії.

 

США почнуть збирати мита з китайських товарів з 6 липня
Теги публікації: Володимир Путін, Сполучені Штати Америки, Дональд Трамп  Популярні теги: Київ, Порошенко Петро, Курс долара, новини України, ООС
На трасі Харків-Дніпро власник покинув на дорозі елітний спорткар (фото, відео)
Скандальний артист має намір відмовитися від українського громадянства і стати мером Москви
Український Hyperloop: чиновники обіцяють квиток дешевше, ніж на звичайний поїзд
"Відпрацьовувати буду найближчих пару років": Ані Лорак загрузла у мільйонних боргах через своє шоу
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся