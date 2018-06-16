Команда Трампа ігнорує підготовку зустрічі з Путіним, - WP

Трамп ще з листопада 2017 року просив організувати зустріч з російським президентом

Команда президента США Дональда Трампа ігнорує його побажання про початок підготовки зустрічі з російським президентом Володимиром Путіним. Про це пише The Washington Post з посиланням на джерела в адміністрації США.

За словами джерела, Трамп попросив почати підготовку до зустрічі з Путіним ще в листопаді 2017 року після переговорів на полях саміту АТЕС у в'єтнамському Данангу.

"Після тієї зустрічі президент сказав, що хотів би запросити Путіна до Білого дому. Ми це проігнорували", - відзначило джерело.

Він також підкреслив, що ідея Трампа про зустріч з Путіним не знайшла підтримки у його радників у Раді національної безпеки. В результаті вони прийняли рішення тимчасово проігнорувати побажання президента і зайнятися організацією зустрічі тільки в тому випадку, якщо Трамп знову заговорить про це.

У той же час повідомляється, що зустріч лідерів США та Росії може пройти в липні, коли Трамп приїде до Європи для участі в саміті НАТО.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Трамп на саміті G7 "пригрозив" відправити 25 млн мексиканців до Японії.