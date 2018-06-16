Команда Трампа игнорирует подготовку встречи с Путиным, - WP

Трамп еще с ноября 2017 года просил организовать встречу с российским президентом

Команда президента США Дональда Трампа игнорирует его пожелание о начале подготовки встречи с российским президентом Владимиром Путиным. Об этом пишет The Washington Post со ссылкой на источники в администрации США.

По словам источника, Трамп попросил начать подготовку к встрече с Путиным еще в ноябре 2017 года после переговоров на полях саммита АТЭС во вьетнамском Дананге.

"После той встречи президент сказал, что хотел бы пригласить Путина в Белый дом. Мы это проигнорировали", - отметил источник.

Он также подчеркнул, что идея Трампа о встрече с Путиным не нашла поддержки у его советников в Совете национальной безопасности. В результате они приняли решение временно проигнорировать пожелание президента и заняться организацией встречи только в том случае, если Трамп вновь предпримет это.

В то же время сообщается, что встреча лидеров США и России может пройти в июле, когда Трамп приедет в Европу для участия в саммите НАТО.

Напомним, ранее сообщалось, что Трамп на саммите G7 "пригрозил" отправить 25 млн мексиканцев в Японию.