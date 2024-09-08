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Лидера венесуэльской оппозиции больше месяца тайно прятали в посольстве Нидерландов, - NOS

Воскресенье 08 сентября 2024 18:28
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Лидера венесуэльской оппозиции больше месяца тайно прятали в посольстве Нидерландов, - NOS Фото: Эдмундо Гонгалесу дали убежище в Испании (Getty Images)
Автор: Эдуард Ткач

Лидер оппозиции Венесуэлы Эдмундо Гонгалес больше месяца тайно находился в посольстве Нидерландов в Каракасе. Сейчас он отправился в Испанию, где получил политическое убежище.

Об этом заявил министр иностранных дел Нидерландов Каспар Вельдкамп, сообщает РБК-Украина со ссылкой на NOS.

По его словам, оппозиционный кандидат в президенты Венесуэлы сам попросил Нидерланды предоставить ему убежище из-за опасений за свою безопасность.

Это произошло после того, как из-за несогласия с объявленными результатами выборов глав государства в стране возникли протесты. В свою очередь, ряду представителей венесуэльской оппозиции начала угрожать реальная опасность.

"Некоторые из них были арестованы после выборов, а о некоторых с тех пор больше ничего не было слышно. Эта угроза также распространялась на кандидата от оппозиции Гонсалеса", - отметил Вельдкамп.

Так, в последние дни лидер венесуэльской оппозиции перешел в испанское посольство в Венесуэле. Оттуда его забрали военным самолетом в Испанию, где ему было предоставлено политическое убежище.

Выборы в Венесуэле и протесты

Избирательный совет Венесуэлы объявил победителем президентских выборов прошедших 28 июля, Николаса Мадуро, который находится у власти с 2013 года. Оппозиция утверждает, что по результатам подсчета 90% голосов победу одержал их кандидат - Эдмундо Гонсалес.

Как пишет NOS, через несколько дней после выборов тысячи людей вышли на улицы в знак протеста против результатов. Однако демонстрации были жестко подавлены. По меньшей мере 27 человек были убиты и 2400 арестованы.

В свою очередь, лидера оппозиции Гонгалеса не видели на публике после выборов президента. Ордер на его арест был выдан в Венесуэле в прошлой вторник, а сегодня утром было объявлено, что он покинул страну.

Гонгалеса обвиняют, среди прочего, в подстрекательстве к мятежу и заговоре, после того как он заявил о своей победе на выборах президента.

Напомним, вчера стало известно, что Аргентина призвала Международный уголовный суд выдать ордер на арест президента Венесуэлы Николаса Мадуро.

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