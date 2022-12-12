Команда Формулы-1 проводит аукцион и собирает деньги для украинских детей

Команда Формулы-1 "Астон Мартин" (Британия) организовала благотворительный аукцион, чтобы поддержать украинцев, пострадавших от агрессии России.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на официальный сайт команды "Астон Мартин" .

Аукцион памятных вещей продлится до 16 декабря включительно. Все деньги будут перечислены в UNICEF Украина для поддержки детей и семей, пострадавших от войны.

Среди представленных на аукцион предметов - гоночный костюм и перчатки четырехкратного чемпиона Ф-1 Себастьяна Феттеля, схема известного болида "Астон Мартин" и его части.

Недавно мы писали, что четырехкратный чемпион Формулы-1 Себастьян Феттель решил ярко завершить выступления в Королевской автогонке с помощью благотворительной акции. 35-летний пилот предоставил шанс болельщикам "проехать" вместе с ним последний Гран-при в нынешнем сезоне.

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