UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Команда Формули-1 проводить аукціон і збирає гроші для українських дітей

Фото: команда Формули-1 "Астон Мартін" збирає гроші на допомогу українським дітям (GettyImage)
Автор: Тетяна Зарембо

Команда Формули-1 "Астон Мартін" (Британія) організувала благодійний аукціон, щоб підтримати українців, які постраждали від агресії Росії.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на офіційний сайт команди "Астон Мартін".

Серед представлених на аукціон предметів - гоночний костюм та рукавички чотириразового чемпіона Ф-1 Себастьяна Феттеля, схема відомого боліда "Астон Мартін" та його частини.

Аукціон пам'ятних речей триватиме до 16 грудня включно. Всі гроші будуть перераховані до UNICEF Україна для підтримки дітей та сімей, які постраждали від війни.

Слоти аукціону розміщені на офіційному сайті команди.

Нещодавно ми писали, що чотириразовий чемпіон Формули-1 Себастьян Феттель вирішив яскраво завершити виступи в Королівських автоперегонах за допомогою благодійної акції. 35-річний пілот надав шанс уболівальникам "проїхати" разом із ним останній Гран-прі нинішнього сезону.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Формула-1донати