У Колумбію прибула перша партія гуманітарної допомоги для Венесуели

За словами Вашингтону, США продовжують співпрацю з Гуайдо

В колумбийский город Кукуту прибыла первая партия гуманитарной помощи для Венесуэлы от Соединенных Штатов Америки (США). Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на страницу Госдепартамента США Twitter.

Как сообщили в Госдепе, это первая партия предметов чрезвычайной помощи для жителей Венесуэлы.

"США с гордостью сообщает о прибытии в Колумбию первой партии предметов чрезвычайной помощи для жителей Венесуэлы. Мы продолжаем сотрудничество с Хуаном Гуайдо и партнерами для доставки гуманитарной помощи нуждающимся венесуэльцам", - говорится в заявлении Госдепа.

Напомним, ранее Европейский союз принял решение о предоставлении срочной гуманитарной помощи Венесуэле из бюджета сообщества на сумму 5 млн евро. Также ЕС объявил о намерении открыть гуманитарный офис в Каракасе.

Как писало РБК-Украина, Соединенные Штаты Америки готовят новые санкции против правительства Венесуэлы.

Добавим, что временный президент Венесуэлы Хуан Гуайдо не исключает военного вмешательства Соединенных Штатов в ситуацию в стране.