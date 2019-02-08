Гуайдо звернувся до Папи Римського за допомогою у врегулюванні ситуації у Венесуелі

Фото: Хуан Гуайдо (asambleanacional.gob.ve)

Лідер венесуельської опозиції також запросив Папу Франциска відвідати країну

Лідер опозиції Венесуели Хуан Гуайдо попросив у Папи Римського Франциска підтримки у вирішенні ситуації в країні. Як зазначає РБК-Україна із посиланням на "Радіо Свобода", про це Гуайдо заявив в ефірі телеканалу Sky TG24.

Зокрема, Гуайдо уточнив, що "такі люди, як понтифік, можуть вплинути на проведення вільних виборів".

Лідер венесуельської опозиції також сказав, що був би радий прийняти Франциска, нагадавши про те, як понтифік Іван Павло II відвідував країну 25 років тому.

Додамо, що перед цим з проханням про допомогу в досягненні діалогу до Франциска звернувся президент Венесуели Ніколас Мадуро. Папа Римський зазначив, що лист Мадуро не прочитав.

Нагадаємо, раніше Ватикан запропонував своє посередництво у врегулюванні венесуельської кризи, якщо про це попросять обидві сторони. Папа Римський ндопустив посередництво Святого престолу в якості останньої заходу, коли "всі інші вже використані".