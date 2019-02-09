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США готують нові санкції проти Венесуели

Новини » Політика    09.02.2019 - 14:47
США готують нові санкції проти Венесуели
Фото: Ніколас Мадуро (instagram.com/dpresidencia)

Білий дім очікує, що венесуельські військові будуть продовжувати переходити на бік лідера опозиції Хуана Гуайдо

Сполучені Штати Америки підтримують прямі зв'язки з військовими Венесуели. Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на Reuters, посилаючись на високопоставленого представника Білого дому.

Представник Білого дому зазначив, що США готують нові санкції, спрямовані на посилення тиску на уряд Мадуро. Білий дім очікує, що венесуельські військові будуть продовжувати переходити на бік лідера опозиції Хуана Гуайдо, який раніше був оголошений парламентом країни виконуючим обов'язки президента Венесуели.

Раніше повідомлялось, що тимчасовий президент Венесуели Хуан Гуайдо не виключає військового втручання Сполучених Штатів у ситуацію в країні.

До цього радник з національної безпеки президента США Джон Болтон заявив, що Білий дім розгляне зняття санкцій з високопоставлених венесуельських воєначальників, які визнають відповідним конституції уряд президента Хуана Гуайдо.

Нагадаємо, уряд Болгарії підтримав позицію партнерів по Європейському союзу і визнав главу Національної асамблеї Венесуели Хуана Гуайдо тимчасово виконуючим обов'язки лідера держави.

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Новини України Сполучені Штати АмерикиВенесуэлаСанкції
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