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ЄС виділив Венесуелі термінову гумдопомогу на суму 5 млн євро

Новини » Політика    05.02.2019 - 14:48
ЄС виділив Венесуелі термінову гумдопомогу на суму 5 млн євро
Ілюстративне фото (csamir.com)

ЄС оголосив про намір відкрити гуманітарний офіс в Каракасі

Євросоюз виділив Венесуелі термінову гуманітарну допомогу з бюджету співтовариства на суму 5 млн євро. Про це повідомив на брифінгу офіційний представник Єврокомісії Маргаритис Схинас, передає РБК-Україна, посилаючись на пресс-службу ЄС.

Також ЄС оголосив про намір відкрити гуманітарний офіс в Каракасі.

"Єврокомісія виділила додаткову сьогодні екстрену гуманітарну допомогу Венесуелі в 5 млн євро, яка повинна бути надана найбільш нужденним верствам населення", - повідомив він.

Нагадаємо, генсек ООН Антоніу Гутерріш заявив, що секретаріат організації не буде приєднуватися до жодної з груп країн у зв'язку з ситуацією у Венесуелі.

РБК-Україна писало, що країни Європейського союзу визнали венесуельського опозиціонера Хуана Гуайдо тимчасовим президентом країни. Повідомляється, що про рішення визнати Гуайдо тимчасовим президентом Венесуели оголосили міністри закордонних справ Великобританії, Іспанії, Франції та Швеції. Вони також закликали провести дострокові президентські вибори.

Після цього Україна зробила заяву з приводу венесуельського кризи і заявила, що підтримує Гуайдо.

 

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