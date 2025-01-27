Колумбия согласилась на условия Трампа: США не будут вводить пошлины и санкции

"Южноамериканская страна согласилась со всеми условиями президента Трампа, включая неограниченный прием всех нелегальных мигрантов из Колумбии, возвращаемых из Соединенных Штатов. В том числе на американских военных самолетах, без ограничений и задержек", - заявила пресс-секретарь Белого дома Каролин Ливитт.

Она также добавила, что распоряжение о тарифах и санкциях останется неподписанным, "если Колумбия не нарушит это соглашение".

Тем времени колумбийский президент Густаво Петро ретвитнул заявление Белого дома вскоре после его публикации.

Кроме того, глава МИД Колумбии Луис Хильберто Мурильо подтвердил, что обе страны преодолели дипломатический "тупик", сказав, что страна продолжит принимать депортированных граждан из США. Он также добавил, что в ближайшие дни планирует отправится в Вашингтон вместе с послом Колумбии в Соединенных Штатах, чтобы проследить за выполнением соглашений между двумя странами.

"Мы продолжим принимать колумбийцев, возвращающихся в качестве депортированных, гарантируя им достойные условия", - сказал Мурильо.