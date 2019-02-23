У Колумбії підірвали нафтопровід

В результаті інциденту ніхто не постраждав

В ночь на субботу, 23 февраля, в Колумбии неизвестные устроили подрыв нефтепровода государственной нефтяной компании Ecopetrol. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

Как сообщается, взрыв на нефтепроводе произошел в южной провинции Путумайо.

По данным представителей компании Ecopetrol, на момент взрыва нефтепровод не работал. Также неизвестно когда поврежденный нефтепровод вернут в эксплуатацию. В результате взрыва никто не пострадавший.

Кроме того, компания не имеет информации, кто ответственен на нападение. Однако в компании отметили, что повстанцы Национальной освободительной армии регулярно устраивают диверсии на нефтяную инфраструктуру страны.

Напомним, ранее сообщалось, что президент Колумбии Иван Дуке объявил о прекращении мирных переговоров с Национальной освободительной армией (ELN) из-за теракта в Боготе, который произошел 17 января.

Отметим, 17 января в столице Колумбии Боготе прогремел мощный взрыв у здания полицейской академии. Взрывчатка была заложена в автомобиль, который находился недалеко от академии.

Добавим, 19 января на колумбийском трубопроводе Трансандино произошел взрыв, который вызвал утечку нефти вблизи границы с Эквадором.