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У Колумбії вилучили найбільшу за рік партію кокаїну на 300 млн доларів

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Колумбія, Середа 24 листопада 2021 05:22
У Колумбії вилучили найбільшу за рік партію кокаїну на 300 млн доларів Фото: у Колумбії вилучили найбільшу за рік партію кокаїну на 300 млн доларів (Getty Images)
Автор: Анна Полисученко

У Колумбії вилучили найбільшу за рік партію кокаїну на 300 млн доларів. Також сили безпеки Колумбії знищили дві нарколабораторії під час операції по боротьбі з наркотиками.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

За словами міністра оборони Колумбії Дієго Молано, кокаїн і лабораторії, що належали повстанцям Національної визвольної армії (ELN), були знайдені в сільській зоні муніципалітету Саманіего, розташованому в колумбійській провінції Наріно неподалік від кордону з Еквадором.

"Це найбільше вилучення кокаїну цього року", - сказав Молано. - 10 тонн кокаїну дозволили б ELN отримати більше 300 мільйонів доларів".

Незважаючи на десятиліття боротьби з незаконним обігом наркотиків, Колумбія залишається провідним світовим виробником кокаїну і стикається з постійним тиском з боку Сполучених Штатів щодо зменшення врожаю коки, основного інгредієнта наркотику, а також виробництва кокаїну.

Торгівля наркотиками допомагає фінансувати незаконні збройні угруповання в Колумбії на тлі триваючого внутрішнього збройного конфлікту, в результаті якого загинули понад 260 тисяч осіб.

За даними джерел безпеки, крім ELN, колишні члени демобілізованих партизанів FARC, що виключають мирну угоду 2016 року, причетні до наркоторгівлі, а також злочинних угрупувань.

Раніше ми писали, що Колумбія передасть США затриманого наркобарона Отоніеля.

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