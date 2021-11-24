У Колумбії вилучили найбільшу за рік партію кокаїну на 300 млн доларів. Також сили безпеки Колумбії знищили дві нарколабораторії під час операції по боротьбі з наркотиками.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters .

За словами міністра оборони Колумбії Дієго Молано, кокаїн і лабораторії, що належали повстанцям Національної визвольної армії (ELN), були знайдені в сільській зоні муніципалітету Саманіего, розташованому в колумбійській провінції Наріно неподалік від кордону з Еквадором.

"Це найбільше вилучення кокаїну цього року", - сказав Молано. - 10 тонн кокаїну дозволили б ELN отримати більше 300 мільйонів доларів".

Незважаючи на десятиліття боротьби з незаконним обігом наркотиків, Колумбія залишається провідним світовим виробником кокаїну і стикається з постійним тиском з боку Сполучених Штатів щодо зменшення врожаю коки, основного інгредієнта наркотику, а також виробництва кокаїну.

Торгівля наркотиками допомагає фінансувати незаконні збройні угруповання в Колумбії на тлі триваючого внутрішнього збройного конфлікту, в результаті якого загинули понад 260 тисяч осіб.

За даними джерел безпеки, крім ELN, колишні члени демобілізованих партизанів FARC, що виключають мирну угоду 2016 року, причетні до наркоторгівлі, а також злочинних угрупувань.