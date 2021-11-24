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В Колумбии изъяли крупнейшую за год партию кокаина на 300 млн долларов

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Колумбия, Среда 24 ноября 2021 05:22
В Колумбии изъяли крупнейшую за год партию кокаина на 300 млн долларов Фото: в Колумбии изъяли крупнейшую за год партию кокаина на 300 млн долларов (Getty Images)
Автор: Анна Полисученко

В Колумбии изъяли крупнейшую за год партию кокаина на 300 млн долларов. Также силы безопасности Колумбии уничтожили две нарколаборатории во время операции по борьбе с наркотиками.

Об этом сообщает РБК-Україна со ссылкой на Reuters.

По словам министра обороны Колумбии Диего Молано, кокаин и лаборатории, принадлежавшие повстанцам Национальной освободительной армии (ELN), были найдены в сельской зоне муниципалитета Саманиего, расположенному в колумбийской провинции Нарино неподалеку от границы с Эквадором.

"Это самое большое изъятие кокаина в этом году, - сказал Молано. - 10 тонн кокаина позволили бы ELN получить более 300 миллионов долларов".

Несмотря на десятилетия борьбы с незаконным оборотом наркотиков, Колумбия остается ведущим мировым производителем кокаина и сталкивается с постоянным давлением со стороны Соединенных Штатов в отношении уменьшение урожая коки, основного ингредиента наркотика, а также производства кокаина.

Торговля наркотиками помогает финансировать незаконные вооруженные группировки в Колумбии на фоне продолжающегося внутреннего вооруженного конфликта, в результате которого погибли более 260 тысяч человек.

По данным источников безопасности, кроме ELN, бывшие члены демобилизованных партизан FARC, исключающих мирное соглашение 2016 года, причастны к наркоторговле, а также преступным группировкам.

Ранее мы писали, что Колумбия передаст США задержанного наркобарона Отониэля.

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