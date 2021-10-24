ru ua
Пн, 25 жовтня News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2020 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору
Lite Новини шоу-бізнесу Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа Auto Світовий автопром Авторинок України Електромобілі Тест-драйви Законодавство Технології та інновації Ретро Курйози
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Realty Новобудови Вторинний ринок Оренда Заміська нерухомість Комерційна нерухомість Місто Регіони Точка зору

Колумбія передасть США затриманого наркобарона Отоніеля

Новость на русском →
Колумбія, Неділя 24 жовтня 2021 23:36
Колумбія передасть США затриманого наркобарона Отоніеля Фото: затримання наркобарона Отоніеля в Колумбії (twitter.com/IvanDuque)
Автор: Анна Полисученко

Колумбія заявила, що найбільш розшукуваний в країні наркоторговець буде екстрадований в США. Дайро Антоніо Осуга, більш відомий як Отоніель, був затриманий після спільної операції армії, авіації та поліції.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на BBC.

Влада доправила Отоніеля на військову базу в столиці Боготи перед його екстрадицією. Президент Іван Дуке привітав упіймання наркобарона в телевізійному відеозверненні.

"Це найбільший удар по незаконному обігу наркотиків в нашій країні в цьому столітті. Цей удар можна порівняти тільки з падінням Пабло Ескобара в 1990-х", - сказав він.

Отоніель очолював найбільше злочинне угруповання країни і протягом багатьох років перебував у списку найбільш розшукуваних Агентством США по боротьбі з наркотиками злочинців.

Офіційні особи США призначили нагороду в розмірі 5 млн доларів за затримання Отоніеля. Його звинувачують у ввезенні в США не менше 73 тонн кокаїну в період з 2003 по 2014 рік.

Міністр оборони Колумбії Дієго Молано заявив, що наступним кроком офіційних осіб буде виконання наказу США про екстрадицію.

Раніше ми писали, що армія Колумбії схопила найбільш розшукуваного наркобарона.

Читайте РБК-Україна в Google News
Колумбия
NEWS
Розмір штрафів будуть визначати по-новому: Мінсоцполітики анонсувало зміни
Розмір штрафів будуть визначати по-новому: Мінсоцполітики анонсувало зміни
DAILY
Вирішальна битва. Як пройдуть вибори в Грузії і чого чекати Саакашвілі
Мілан Лєлічполітичний оглядач РБК-Україна Вирішальна битва. Як пройдуть вибори в Грузії і чого чекати Саакашвілі