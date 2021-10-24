Колумбія передасть США затриманого наркобарона Отоніеля
Колумбія заявила, що найбільш розшукуваний в країні наркоторговець буде екстрадований в США. Дайро Антоніо Осуга, більш відомий як Отоніель, був затриманий після спільної операції армії, авіації та поліції.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на BBC.
Влада доправила Отоніеля на військову базу в столиці Боготи перед його екстрадицією. Президент Іван Дуке привітав упіймання наркобарона в телевізійному відеозверненні.
"Це найбільший удар по незаконному обігу наркотиків в нашій країні в цьому столітті. Цей удар можна порівняти тільки з падінням Пабло Ескобара в 1990-х", - сказав він.
Отоніель очолював найбільше злочинне угруповання країни і протягом багатьох років перебував у списку найбільш розшукуваних Агентством США по боротьбі з наркотиками злочинців.
Офіційні особи США призначили нагороду в розмірі 5 млн доларів за затримання Отоніеля. Його звинувачують у ввезенні в США не менше 73 тонн кокаїну в період з 2003 по 2014 рік.
Міністр оборони Колумбії Дієго Молано заявив, що наступним кроком офіційних осіб буде виконання наказу США про екстрадицію.
Раніше ми писали, що армія Колумбії схопила найбільш розшукуваного наркобарона.