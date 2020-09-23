ru
ua
News
News
Новини України
Коронавирус
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи
Коронавирус
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Новини шоу-бізнесу
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті
Travel
Travel
Travel
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Точки зору

"Десна" взяла 22 футболіста на матч Ліги Європи з "Вольфсбургом"

Чернігів, Середа 23 вересня 2020 11:31
"Десна" взяла 22 футболіста на матч Ліги Європи з "Вольфсбургом"
Фото: футболісти "Десни" (facebook.com/desnafc)
Автор: Вера Олейник

Вже без Філіппова в складі

Чернігівська "Десна" оголосила склад, який відправляється на матч третього раунду кваліфікації Ліги Європи проти німецького "Вольфсбурга". Головний тренер команди Олександр Рябоконь взяв на гру 22 футболістів.

Про це повідомляється у Facebook "сіверян".

Воротарі: Паст, Литовка
Захисники: Полегенько, Тамм, Єрмаков, Гітченко, Мостовий, Конопля, Імереков, Западня
Півзахисники: Огиря, Домбровський, Калитвинцев, Картушов, Белич, Тотовіцкій, Гуцуляк, Старенький
Форварди: Хльобас, Будковський, Дегтярьов, Шевцов

Чернігівці стартують в єврокубках завтра, 24 вересня. Початок - о 21:15 за київським часом. На цій стадії переможець визначається в одному матчі.

В цей же день інший український клуб "Колос" (Ковалівка) зустрінеться з хорватською "Рієкою" о 21:45 за київським часом. Клуб з Київської області в дебютному для себе матчі в єврокубках на виїзді переміг грецький "Аріс" - 2:1.

Нагадаємо, напередодні "Десна" продала свого ключового форварда Олександра Філіппова в бельгійський "Сент-Трюйден".

Читайте РБК-Україна в Google News

Новини України Спорт ЧернігівЛіга Європиквалификация
News
On Top
Продовжуючи переглядати RBC.UA Ви підтверджуєте, що ознайомилися з Політикою конфіденційності Правилами користування сайтом і згодні з використанням файлів cookie. Ознайомитися
Погоджуюся