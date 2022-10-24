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"Колос" ничьей с "Черноморцем" закрыл девятый тур Премьер-лиги

Фото: "Колос" и "Черноморец" не выявили сильнейшего (upl.ua)
Автор: Антон Федорцив

Боевой ничьей завершилась встреча ковалевского "Колоса" и одесского "Черноморца" в рамках 9-го тура отечественной Премьер-лиги.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на результат поединка.

Украина, Премьер-лига, 9-й тур

"Колос" – "Черноморец" – 1:1

Голы: Ориховский, 71 (пенальти) – Селин, 20

Удаление: Мякушко, 90+4 (К, вторая желтая карточка)

В дебюте встречи команды сосредоточились на борьбе за инициативу. Фактически опасных моментов к середине тайма ни ковалевцы, ни одесситы не создали. Первая возможность "моряков" сразу стал голом – Кравченко подал угловой с левого фланга, который на ближней стойке удачно замкнул Селин.

Забитый мяч разбил игру на микроэпизоды. "Черноморец" пытался "засушить" и так малозрелищный матч, а "хлеборобы" стремились ответить гостям в позиционных атаках. Правда, долгая подготовка выпадов особых дивидендов хозяевам не дала.

Действительно интересно на поле стало уже после перерыва. Так, на выстрел "моряка" Кравченко с линии штрафной над перекладиной "Колос" ответил моментом Мякушко. Опытный хавбек ворвался в штрафную на подборе и пробил по диагонали мимо стойки.

Вскоре тот же Мякушко в похожем стиле попытался попасть в ближний угол – снова неудача. А помог сравнять счет ковалевцам случай. Кравченко сфолил против Смирного в пределах штрафной и подарил хозяевам пенальти. К отметке подошел Ориховский и точно пробил почти по центру ворот.

В решающие минуты оба коллектива продемонстрировали много желания, но сменить цифры на табло так и не сумели. Как следствие, каждый остался в предыдущем статусе: "Колос" – в середине таблицы (7-е место, 12 очков), а "Черноморец" – на последней строчке (3 пункта).

К слову, накануне "Динамо" сыграло вничью с "Ворсклой" и упустило возможность подняться вверх в таблице УПЛ.

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