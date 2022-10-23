"Динамо" не смогло дожать "Ворсклу" и осталось в середине таблицы Премьер-лиги

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на результат поединка .

Украина, Премьер-лига, 9-й тур

"Динамо" – "Ворскла" – 1:1

Голы: Буяльский, 33 – Юрченко, 44

Со стартовых минут киевляне взяли мяч под контроль. Правда, организовать опасность у ворот "Ворсклы" оказалось более сложной задачей. Неудивительно, что первый удар "бело-синие" нанесли с дистанции, но выстрел Кабаева метров с 20-ти пролетел мимо ворот.

Вскоре на удар издали решился Лонвейк, впервые вышедший в старте "Динамо". Но мяч прилетел точно в руки Ризныка. На 28-й минуте тот же Кабаев оказался в штрафной на ударной позиции, но не смог воспользоваться передачей партнера.

Зато через пять минут все удалось Буяльскому. Затяжная атака хозяев завершилась скидкой Беседина под удар хавбеку, а тот с нескольких метров отправил мяч в сетку – 1:0.

Дальше дважды о себе напомнил Лонвейк. Первый выстрел нидерландца парировал кипер "Ворсклы", а второй ушел вдали от плоскости ворот. Но хоть "Динамо" и контролировало ход поединка, но полтавчане сумели забить в раздевалку: после подачи Сефери в центр штрафной, Марлисон сумел протолкнуть мяч на свободного Юрченко, пробившего мимо Нещерета.

На старте второй половины команды обменялись опасными возможностями. Ризнык снова эффектно вступил в игру после дальнего удара Сироты, а Нещерет поймал намертво мяч после замыкания Марлисоном подачи с левого фланга.

Затем под перспективный выстрел Лонвейка с линии штрафной вовремя бросился защитник. А на 60-й минуте стопроцентный момент упустил Караваев – Гармаш идеальным разрезным пасом вывел универсала на свидание с вратарем, тот обыграл Ризныка и не попал в полупустые ворота!..

На несколько выпадов "Ворсклы" без акцентированных ударов киевляне отреагировали пристрелкой Сидорчука и Буяльского. Удар первого из-за пределов штрафной потянул вратарь, а выстрел второго со штрафного просвистел в считанные сантиметры от стойки.

В финальные же минуты самый острый момент для "Динамо" создал Скляр. Хавбек полтавчан так стремился перехватить навес с правого фланга атаки киевлян, что мощно головой пробил в направлении собственных ворот – Ризныку пришлось продемонстрировать все мастерство, чтобы ликвидировать угрозу.

В конце концов забить "бело-синие" так и не сумели. Как следствие, "Динамо" в четвертый раз в сезоне потеряло очки и осталось в середине таблицы. Столичный гранд набрал всего 10 пунктов после семи матчей.