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"Колос" нічиєю з "Чорноморцем" закрив дев'ятий тур Прем'єр-ліги

Фото: "Колос" і "Чорноморець" не виявили сильнішого (upl.ua)
Автор: Антон Федорців

Бойовою нічиєю завершилася зустріч ковалівського "Колоса" та одеського "Чорноморця" в рамках 9-го туру вітчизняної Прем'єр-ліги.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на результат поєдинку.

Україна, Прем'єр-ліга, 9-й тур

"Колос" – "Чорноморець" – 1:1

Голи: Оріховський, 71 (пенальті) – Селін, 20

Вилучення: Мякушко, 90+4 (К, друга жовта картка)

У дебюті зустрічі команди зосередилися на боротьбі за ініціативу. Фактично небезпечних нагод до середини тайму ні ковалівці, ні одесити не створили. Тож перша нагода "моряків" відразу стала голом – Кравченко подав кутовий із лівого флангу, який на ближній стійці вдало замкнув Селін.

Забитий м'яч розбив гру на мікроепізоди. "Чорноморець" намагався "засушити" і так маловидовищний матч, а натомість "хлібороби" прагнули відповісти гостям у позиційних атаках. Щоправда, довга підготовка випадів особливих дивідендів господарям не дала.

Справді цікаво на полі стало вже по перерві. Так, на постріл "моряка" Кравченка з лінії штрафного над поперечиною "Колос" відповів моментом Мякушка. Досвідчений хавбек увірвався до штрафного майданчика на підбиранні та пробив за діагоналлю повз стійку.

Згодом той же Мякушко в схожому стилі спробував поцілити в ближній кут – знову невдача. А допоміг зрівняти рахунок ковалівцям випадок. Кравченко сфолив проти Смирного в межах карної зони й подарував господарям пенальті. До позначки підійшов Оріховський і влучно пробив майже по центру воріт.

У вирішальні хвилини обидва колективи продемонстрували багато бажання, але змінити цифри на табло так і не зуміли. Як наслідок, кожен залишився у попередньому статусі: "Колос" – у середині таблиці (7-ме місце, 12 очок), а "Чорноморець" – на останній сходинці (3 пункти).

До слова, напередодні "Динамо" зіграло внічию з "Ворсклою" і втратило нагоду піднядитися вгору таблицею УПЛ.

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