"Колос" догнал "Динамо", исчезли последние нули: 5 тур УПЛ в видео

5-й тур украинской Премьер-лиги, состоявшийся после международной паузы, стал богатым на события и существенно перекроил таблицу розыгрыша.
О главных событиях тура - в обзоре РБК-Украина.
После матчей сборных затормозили лидеры первенства. "Динамо" не сумело выйти победителем в столичном дерби с "Оболонью", пропустив досадный гол в компенсированное время.
Потерей киевлянами двух очков мог воспользоваться донецкий "Шахтер" и впервые за долгое время (не только в этом сезоне) возглавить таблицу. Но и подопечные Арды Турана не удержали победу - ножку "горнякам" на последних минутах подставил харьковский "Металлист 1925".
А вот кто воспользовался промахами грандов, так это ковалевский "Колос". Уверенно одолев в гостях луганскую "Зарю", представители Киевщины обошли "Шахтер", и догнали по очкам "Динамо". Так что теперь в УПЛ двоевластие.
Важные события произошли и в нижней части таблицы. В чемпионате не осталось больше команд, которые не имеют ни одного зачетного пункта.
Перед стартом тура таких было двое - вице-чемпион прошлого сезона "Александрия" и новичок элиты - "Эпицентр" из Каменец-Подольского. Но они синхронно одержали свои первые победы. Особенно порадовала "Александрия" - разгромной победой над довольно крепким черкасским ЛНЗ.
"Александрия" - ЛНЗ - 4:1
Голы: Цара, 12, 55, Шостак, 90+1, Джонатан, 90+3 - Ассинор, 32
"Александрия" прервала серию неудачных результатов после шести подряд поражений (четыре в УПЛ и два - в квалификации Лиги конференций). Героем стал один из лидеров команды в "серебряном" сезоне - албанский вингер Теди Цара, который впервые отличился в текущей кампании.
"Верес" - "Кудривка" - 2:0
Голы: Бойко, 7, Смиян, 52
Удаление: Ндукве (В), 56
"Верес" прервал безвыигрышную домашнюю серию в чемпионате УПЛ, которая длилась 4 игры (ничья и 3 поражения). "Кудривка" впервые в матчах элиты не забила, но в пятый раз подряд пропустила в свои ворота.
"Рух" - "Эпицентр" - 0:1
Гол: Сифуэнтес, 70 (пенальти)
Незабитый пенальти: Алмазбеков (Р), 90+2
"Эпицентр" одержал историческую первую победу в УПЛ. Антигероем встречи стал киргизский легионер "Руха" Бекназ Алмазбеков. Сначала он сыграл рукой в собственной штрафной, заработав пенальти с которого соперники забили гол. А потом сам не реализовал 11-метровый.
"Оболонь" - "Динамо" - 2:2
Голы: Нестеренко, 40, Устименко, 90+1 - Караваев, 25, Михавко, 44
Чемпионы Украины впервые потеряли очки в текущем сезоне. "Оболонь" забила второй гол после навеса со штрафного в исполнении голкипера команды Назария Федоривского.
"Металлист 1925" - "Шахтер" - 1:1
Голы: Калюжный, 85 - Бондаренко, 22 (пенальти)
Капитан и единственный представитель харьковчан в сборной Украины Иван Калюжный огорчил под занавес игры своих партнеров по национальной команде во главе с голкипером "горняков" Дмитрием Ризныком. "Шахтер" упустил шанс обойти "Динамо".
"Кривбасс" - "Полесье" - 0:1
Гол: Гайдучик, 81
"Полесье" прервало проигрышный сериал в чемпионате на отметке в три игры. От повторения клубного антирекорда команда остановилась в одном поражении.
"Заря" - "Колос" - 1:3
Голы: Будковский, 52 - Климчук, 36, Цуриков, 42, Кане, 90+4
"Колос" одержал четвертую подряд победу в личных встречах с "Зарей" и продлил собственную рекордную беспроигрышную серию в УПЛ до 12-ти матчей. Это позволило ковалевцам догнать "Динамо" и вместе с киевлянами возглавить турнирную таблицу.
"Карпаты" - "Полтава" - 1:1
Голы: Фабиано, 68 - Одарюк, 21
"Карпаты" имели преимущество в течение матча, но пропустили первыми. Сравняв счет, "львы" не сумели дожать соперника. Львовяне остались единственной командой без побед в УПЛ (4 ничьи и одно поражение).
Положение команд:
Бомбардиры:
