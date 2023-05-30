RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Цвета победы. Словачка в сине-желтом выбила топ-россиянку из French Open

Фото: Анне Каролине Шмидловой к лицу украинские цвета (Getty Images)
Автор: Антон Федорцив

Сенсацией завершился матч стартового раунда Открытого чемпионата Франции между Анной Каролиной Шмидловой из Словакии и российской теннисисткой Вероникой Кудерметовой.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на результат поединка.

Roland Garros, 1/64 финала, женщины

Кудерметова – Шмидлова – 0:2 (3:6, 1:6)

Несеянная словацкая теннисистка неожиданно стала для россиянки из топ-15 рейтинга WTA непреодолимым препятствием на пути во второй раунд. Из первых розыгрышей Шмидлова навязала большую конкуренцию. После тройного размена брейками словачка захватила инициативу.

С еще одним брейком Шмидлова дожала российскую теннисистку и повела по партиям. Второй же сет стал полным фиаско Кудерметовой. Представительница Словакии отдала ей только один гейм. Шмидлова оформила три брейка и через 35 минут отправила россиянку домой.

Не обошлось, очевидно, без помощи символов. На матч с Кудерметовой словацкая теннисистка вышла в цветах украинского флага. Она надела желтую майку и голубую юбку.

Ранее Костюк прокомментировала освистывание фанатами за отказ пожать руку Соболенко. Известна симпатиями к Лукашенко белорусская теннисистка разыграла удивление из-за поступка украинки. Французские же зрители устроили Костюк обструкцию.

К слову, накануне Свитолина с победы над Тревизаном стартовала на "Ролан Гарросе-2023".

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Теннис