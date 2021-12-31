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У Колорадо через лісові пожежі згоріли понад 500 будинків

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Колорадо, П'ятниця 31 грудня 2021 04:24
У Колорадо через лісові пожежі згоріли понад 500 будинків Фото: у Колорадо через лісові пожежі згоріли понад 500 будинків (twitter.com/RussDanielson22)
Автор: Артур Родивилов

У штаті Колорадо, за даними Національної метеорологічної служби, пориви вітру досягали 110 миль (177 кілометрів) на годину. Вони спричинили за собою лісові пожежі, в результаті яких згоріли понад 500 будинків.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на АFР.

З міст суперіор і Луїсвілль із загальною кількістю населення 33 000 чоловік були евакуйовані люди.

Радарні знімки метеослужби показали клуб диму, що простягнувся більш ніж на 70 миль.

Понад 35 тисяч будинків і підприємств по всьому штату залишилися без електроенергії.

Через лісову пожежу згоріли понад 500 будинків, повідомив шериф округу Боулдер Джо Пелл на брифінгу в четвер.

Щонайменше, 6 людей отримали травми.

Також довелося евакуювати пацієнтів і працівників однієї з лікарень.

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