У Колорадо через лісові пожежі згоріли понад 500 будинків

З міст суперіор і Луїсвілль із загальною кількістю населення 33 000 чоловік були евакуйовані люди.

Радарні знімки метеослужби показали клуб диму, що простягнувся більш ніж на 70 миль.

Понад 35 тисяч будинків і підприємств по всьому штату залишилися без електроенергії.

Через лісову пожежу згоріли понад 500 будинків, повідомив шериф округу Боулдер Джо Пелл на брифінгу в четвер.

Щонайменше, 6 людей отримали травми.

FIRE EVACUATIONS



“Leave now!”



Emergency responders are evacuating towns of Superior and Louisville, #Colorado as thousands of people are rushing to evacuate



Two large grass fires have burned properties and are threatening more@CBSDenver @CBSNews



