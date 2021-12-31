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В Колорадо из-за лесных пожаров сгорели более 500 домов

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Колорадо, Пятница 31 декабря 2021 04:24
В Колорадо из-за лесных пожаров сгорели более 500 домов Фото: в Колорадо из-за лесных пожаров сгорели более 500 домов (twitter.com/RussDanielson22)
Автор: Артур Родивилов

В штате Колорадо, по данным Национальной метеорологической службы, порывы ветра достигали 110 миль (177 километров) в час. Они повлекли за собой лесные пожары, в результате которых сгорели более 500 домов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на АFР.

Из городов Супериор и Луисвилль с общим количеством населения 33 000 человек были эвакуированы люди.

Радарные снимки метеослужбы показали клуб дыма, протянувшийся более чем на 70 миль.

Более 35 тысяч домов и предприятий по всему штату остались без электроэнергии.

Из-за лесного пожара сгорели более 500 домов, сообщил шериф округа Боулдер Джо Пэлл на брифинге в четверг.

По меньшей мере, 6 человек получили травмы.

Также пришлось эвакуировать пациентов и работников одной из больниц.

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