В Колорадо из-за лесных пожаров сгорели более 500 домов

Из городов Супериор и Луисвилль с общим количеством населения 33 000 человек были эвакуированы люди.

Радарные снимки метеослужбы показали клуб дыма, протянувшийся более чем на 70 миль.

Более 35 тысяч домов и предприятий по всему штату остались без электроэнергии.

Из-за лесного пожара сгорели более 500 домов, сообщил шериф округа Боулдер Джо Пэлл на брифинге в четверг.

По меньшей мере, 6 человек получили травмы.

FIRE EVACUATIONS



“Leave now!”



Emergency responders are evacuating towns of Superior and Louisville, #Colorado as thousands of people are rushing to evacuate



Two large grass fires have burned properties and are threatening more@CBSDenver @CBSNews



pic.twitter.com/9aqj9ZYzg6