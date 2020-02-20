Колону автобусів з евакуйованими українцями заблокували в селі Руденківка

Колону автобусів на шляху до медичного закладу, де планують розмістити евакуйованих з Уханя українців, заблокували за сім кілометрів у селі Руденківка. Про це повідомляє кореспондент РБК-Україна.

Крім того, протестувальники також перекрили дорогу до села.

Нагадаємо, прем'єр-міністр України Олексій Гончарук на тлі протестів у Нових Санжарах за розміщення евакуйованих з Китаю вилетів в Полтавську область.

Раніше депутати селищної ради Нових Санжар звернулися до президента Володимиру Зеленському. Зокрема, від нього вимагали не допустити розміщення в медичному центрі евакуйованих з Китаю. За словами депутатів, у цьому центрі немає умов для перебування карантинного типу, ізоляторів, боксів та належної вентиляційної системи.

Пізніше в Нових Санжарах поновилися зіткнення на шляху до медичного закладу, де планують розмістити евакуйованих з Уханя українців, в результаті чого одна людина постраждала.