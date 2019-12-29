Колона з утримуваними в "ДНР" особами виїхала до місця обміну

Автомобільна колона з утримуваними в "Донецької народній республіці" особами, у неділю вранці, 29 грудня, виїхала з Західної виправної колонії в Макіївці до місця проведення обміну полоненими. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на російські ЗМІ.

Обмін полоненими запланований на лінії зіткнення сторін в районі контрольного пункту в'їзду-виїзду "Майорське".

Зазначимо, це перший за два роки обмін полоненими з бойовиками.

Нагадаємо, що сьогодні відбудеться пройде обмін полоненими. Передбачається, що передача утримуваних осіб відбудеться в 11:00 за київським часом на контрольно-пропускному пункті "Майорське" в Донецькій області. Президент України Володимир Зеленський підтвердив, що обмін полоненими планується на неділю, 29 грудня.

З-за обміну полоненими сьогодні не буде працювати контрольний пункт в'їзду-виїзду "Майорське" на дорожньому коридорі Бахмут - Горлівка.

Відзначимо, що раніше Київський апеляційний суд задовольнив апеляційні скарги колишніх бійців спецпідрозділу "Беркут", обвинувачених у справі про розстріл Майдану в лютому 2014 року.

Раніше РБК-Україна повідомляло, що колишні бійці спецпідрозділу "Беркут", яких звинувачують у розстрілах на Майдані, перебувають у списках на обмін.