В Енергодарі через обстріли відсутнє водопостачання та частково електроенергія
В Енергодарі, де розташовується найбільша в Європі АЕС, російські окупанти відкрили вогонь по житловим кварталам. Через обстріли в місті відсутнє водопостачання та частково електроенергія.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на мера міста Дмитра Орлова в Telegram.
Зазначається, що один зі снарядів влучив у квартиру на сьомому поверсі, після чого виникла пожежа. Також ворог обстріляв міську школу №2.
"В місті енергетиків через обстріли відсутнє водопостачання та в деяких мікрорайонах немає світла", - йдеться у повідомленні.
Мер Енергодару додав, що водопостачання відновиться тільки після закінчення ремонтних робіт на електромережах.
Нагадаємо, що сьогодні окупаційні війська обстріляли блокпост в Енергодарі та направили в місто колону бронетехніки зі 100 одиниць.
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