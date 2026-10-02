Колонизация не только для людей: NASA готовит гуманоида Valkyrie для Луны

Почему работы нужны в космосе?

Космическая среда встречает исследователей сокрушительной радиацией, экстремальными температурами, вакуумом и абразивной пылью.

Роботизированные системы способны работать без кислорода, воды или тяжелых скафандров, выполняя критически важные операции.

Какие именно?

ремонт внешних элементов космических станций;

инспекцию поврежденного оборудования;

Разведку неисследованных участков поверхности Луны и Марса.

Опираясь на опыт эксплуатации Robonaut 2 и человекоподобного робота Valkyrie, команда разработчиков создала тестовую площадку iMETRO.

Здесь инженеры воспроизводят условия месячных и марсианских баз, испытывая аппаратное и программное обеспечение для будущих систем.

Читайте больше: 6 смертельных угроз NASA: почему колонизация Луны может убить астронавтов

Какие препятствия на пути воплощения замысла?

Одним из главных препятствий при управлении техникой на Луне или Марсе является задержка радиосигнала - от нескольких секунд до более чем 20 минут .

Для решения этой проблемы программное обеспечение обучает роботов в полуавтономном режиме – оператор предоставляет только общую команду, а мелкую координацию действий и движений робот выполняет самостоятельно.

Во время последних тестов программа от компании PickNik позволила роботизированной руке автономно найти люк космического корабля, повернуть защелку, открыть тяжелую дверь и переместить груз внутрь.

Эти испытания изменяют и сам подход к проектированию жилых модулей: будущие лунные и марсианские базы сразу обустраивают большими ручками и ярким освещением, чтобы сделать их удобными как для астронавтов, так и для их металлических коллег.