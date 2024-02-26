ua en ru
Пн, 26 февраля News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Hi-tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

У Коломойского заявили о затягивании дела по гражданству

Понедельник 26 февраля 2024 13:53
UA EN RU
У Коломойского заявили о затягивании дела по гражданству Фото: Игорь Коломойский (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Александр Мороз

Адвокаты Игоря Коломойского заявили, что два месяца подряд не проходит рассмотрение позывного заявления бизнесмена о потере гражданства Украины.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на адвоката Кристину Ямельскую.

"Уже второй месяц никак не может начаться рассмотрение искового заявления Игоря Коломойского к президенту Украины Владимиру Зеленскому о признании противоправным и отмене указа в части потери гражданства Украины в Верховном суде в составе коллегии судей Кассационного административного суда", - сказала она.

Ознакомившись с исковыми требованиями, президент подал ходатайство в целях недопущения рассмотрения искового заявления бизнесмена Верховным судом.

Ямельская говорит, что Верховный суд уже рассматривал вопрос сроков перед открытием производства и дал свою оценку фактам соблюдения сроков истцом. Вместо этого второе судебное заседание подряд Верховный суд не может закончить рассмотрение ходатайства президента.

"С начала судебного разбирательства ни президент, ни Государственная миграционная служба Украины надлежащих доказательств уведомления предусмотренным законом способом Игоря Коломойского о потере им гражданства предоставить не смогли" , - говорит она.

В итоге Ямельская отметила, что остается только думать, когда решится ходатайство президента и сможет ли Верховный Суд, обеспечивая верховенство права и равенство и состязательность всех участников судебного процесса, беспристрастно и своевременно рассмотреть исковое заявление по существу.

Дело Коломойского

Напомним, ранее Игорю Коломойскому переизбрали меру пресечения по делу о завладении 5,8 млрд гривен. Печерский районный суд Киева увеличил залог с 509 миллионов гривен уже на сумму 3 млрд 891 млн гривен.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram .

Читайте РБК-Украина в Google News
Суд Игорь Коломойский
NEWS
Украинские военные отошли от села Ласточкино, - ВСУ
Украинские военные отошли от села Ласточкино, - ВСУ
DAILY
Санкции США против банков и финкомпаний России: будет ли новый пакет ограничений эффективным
Руслан Кислякфинансовый редактор РБК-Украина Санкции США против банков и финкомпаний России: будет ли новый пакет ограничений эффективным