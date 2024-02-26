У Коломойского заявили о затягивании дела по гражданству

Адвокаты Игоря Коломойского заявили, что два месяца подряд не проходит рассмотрение позывного заявления бизнесмена о потере гражданства Украины.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на адвоката Кристину Ямельскую.

"Уже второй месяц никак не может начаться рассмотрение искового заявления Игоря Коломойского к президенту Украины Владимиру Зеленскому о признании противоправным и отмене указа в части потери гражданства Украины в Верховном суде в составе коллегии судей Кассационного административного суда", - сказала она.

Ознакомившись с исковыми требованиями, президент подал ходатайство в целях недопущения рассмотрения искового заявления бизнесмена Верховным судом.

Ямельская говорит, что Верховный суд уже рассматривал вопрос сроков перед открытием производства и дал свою оценку фактам соблюдения сроков истцом. Вместо этого второе судебное заседание подряд Верховный суд не может закончить рассмотрение ходатайства президента.

"С начала судебного разбирательства ни президент, ни Государственная миграционная служба Украины надлежащих доказательств уведомления предусмотренным законом способом Игоря Коломойского о потере им гражданства предоставить не смогли" , - говорит она.

В итоге Ямельская отметила, что остается только думать, когда решится ходатайство президента и сможет ли Верховный Суд, обеспечивая верховенство права и равенство и состязательность всех участников судебного процесса, беспристрастно и своевременно рассмотреть исковое заявление по существу.

Дело Коломойского

Напомним, ранее Игорю Коломойскому переизбрали меру пресечения по делу о завладении 5,8 млрд гривен. Печерский районный суд Киева увеличил залог с 509 миллионов гривен уже на сумму 3 млрд 891 млн гривен.