У Коломойского заявили о проблемах олигарха со здоровьем и отказе следствия в обследовании

По его словам, сторона защиты неоднократно предоставляла суду, следствию, прокурорам документы, подтверждающие наличие у клиента заболеваний и необходимость его постоянного лечения и медицинского наблюдения врачей.

Уже сейчас у Игоря Валерьевича началось обострение болезней: участились приступы панкреатита, боли в почках, увеличился уровень сахара в крови и начал ухудшаться зрение. Клиенту необходимо срочное независимое обследование врачей, о чем мы постоянно просим детективов и прокуроров, осуществляющих надзор за расследованием однако наши просьбы фактически игнорируются", – говорит адвокат.

Лисак также заявил, что адвокаты просили перевести Коломойского в Военно-медицинское управление СБУ, провести ему медицинское обследование в Еврейском медицинском центре Джей Эм Си, ультразвуковое обследование, предоставить разрешение забор крови для анализа независимыми медицинскими учреждениями во многом было отказано или оставлено соответствующие ходатайства без ответы.

"Какова действительная цель данного бездействия? Мы сейчас постоянно слышим о необходимости интеграции нашего государства в ЕС, однако понимают ли наши правоохранительные органы европейские стандарты соблюдения права на здравоохранение? Соблюдает ли наше государство стандарты и условия содержания под стражей лиц, вина которых не является доказанной?" – добавил он.

Подозрения Коломойскому

Напомним, Игорю Коломойскому переизбрали меру пресечения по делу о завладении 5,8 миллиардами гривен. Печерский районный суд Киева увеличил залог с 509 миллионов гривен уже на сумму 3 млрд 891 млн гривен.

Перед этим, 7 сентября, сообщалось, что олигарх Игорь Коломойский подозревается в завладении 9,2 млрд гривен ПриватБанка. Тогда бизнесмену и еще 5 человек объявили подозрения.

До этого, 2 сентября, Коломойскому сообщили о подозрении в отмывании большой суммы средств путём вывода за границу. Тогда подозрение сообщили по двум статьям УКУ.

После пересмотра делаШевченковский районный суд Киева избрал меру пресечения олигарху Игорю Коломойскому . Его арестовали с возможностью залога.

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