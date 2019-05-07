Коломойський заявив, що при Зеленькому зможе приїжджати в Україну

Бізнесмен Ігор Коломойський заявив, що готовий відновити свої поїздки в Україну після перемоги Зеленського на виборах. Про це він сказав в інтерв'ю "Bihus.info".

Він пояснив, що проти нього немає кримінальних справ і "не висунуто ні одна підозра".

"Я не виїхав з-за Порошенка. Я довго не з'являвся в Україні. Такого раніше не було... Нацбанк подасть на тебе до суду і ти не можеш виїхати", - пояснив Коломойський.

На питання, що зараз змінилося, Коломойський заявив, що тепер "немає політичного підтексту".

"Я сподіваюся, що при президентові Зеленском, який небуть начальник управління типу Філатова, не буде дзвонити в суди і давати їм команду випускати Коломойського з країни або не випускати. Я сподіваюся, що Адміністрація президента не буде керувати судовою гілкою влади", - сказав Коломойський.

Нагадаємо, Коломойський заявляв, що готовий консультувати обраного президента України Володимира Зеленського.

Раніше в ексклюзивному інтерв'ю РБК-Україна Зеленський розповів, що бачиться з Коломойським не часто, а для спілкування по бізнесу використовує дзвінки і месенджери.