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Коломойський заявив про готовність працювати з Зеленським

Новини » Політика    27.04.2019 - 15:31
Коломойський заявив про готовність працювати з Зеленським
Фото: Ігор Коломойський (УНІАН)

Коломойський готовий консультувати Зеленського

Бізнесмен Ігор Коломойський готовий консультувати майбутнього президента України Володимира Зеленського. Про це він заявив в інтерв'ю російському НТВ.

"Я готовий допомагати йому порадами і іноді допомагаю, але це не є масовим явищем", - зазначив Коломойський і додав, що востаннє розмовляв з Зеленським 2-3 дні тому.

Він також прокоментував, в якому статусі готовий працювати з майбутнім президентом України.

"Ну, максимум консультувати його у чомусь ", - підкреслив Коломойський.

Нагадаємо, раніше в ексклюзивному інтерв'ю РБК-Україна Зеленський розповів, що бачиться з Коломойським не часто, а для спілкування по бізнесу використовує дзвінки і месенджери.

"Справа в тому, що ми намагалися налагодити стосунки, спілкування менеджерів. У нас не дуже вийшло. Дійсно, там були питання. Затримки з фінансуванням і так далі", - зазначив він.

До другого туру він в ефірі програми "Право на владу" на 1+1 анонсував зустріч з олігархами.

"Серед наших законопроектів є проект "Про амністію капіталу". Що стосується олігархів, я готовий до цієї зустрічі з великим бізнесом. Я думаю, що відсоток вони можуть великий пожертвувати Україні, яка дала їм мільярди. І правила повинні бути для всіх однакові. Я впевнений, що ми з усім бізнесом домовимося", - заявив Зеленський.

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