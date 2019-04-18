Зеленський розповів подробиці зустрічей з Коломойським

Фото: Володимир Зеленський (РБК-Україна)

Зеленський заявив, що на зустрічах з Коломойським обговорював бізнес

Кандидат у президенти Володимир Зеленський не часто бачиться з Ігорем Коломойським, а спілкування в основному стосується бізнесу. Про це Зеленський розповів в ексклюзивному інтерв'ю РБК-Україна.

Зокрема, він повідомив, що не був у Коломойського на дні народження цього року, а минуломго виступав там з "Кварталом": "Ну, слухайте, ну це нормально. Це робота".

Зеленський також розповів, що бачиться з Коломойським не часто, а для спілкування по бізнесу використовує дзвінки і месенджери.

"Дзвінки, месенджери використовую. Спілкуємося по бізнесу. Ну, слухайте, ну у нас серйозна компанія "Квартал 95". У нас багато суперечок з цього приводу. Справа в тому, що ми намагалися налагодити стосунки, спілкування менеджерів. У нас не дуже вийшло. Дійсно, були там питання. Затримки з фінансуванням і так далі. І ці функції перекладено на мене і мого основного партнера Сергія Шефіра. Або він, або я - ми спілкуємося", - розповів Зеленський.

Нагадаємо, за даними розслідування журналістів програми "Схеми: корупція в деталях", Зеленський літав до Женеви (Швейцарія), коли там жив олігарх Ігор Коломойський, щонайменше, одинадцять разів.

Згідно з інформацією журналістів, Зеленський літав на приватних літаках з бізнес-партнерами Коломойського - Геннадієм Боголюбовим, Ігорем і Григорієм Суркісами і Тимуром Миндичем. У кожній другій поїздці Зеленського супроводжував юрист олігарха Андрій Богдан, який став головним юридичним радником його кампанії на виборах президента 2019.

Пізніше сам Коломойський підтвердив, що юрист Зеленського є його адвокатом.

"Він, перш за все, мій адвокат...Я вам скажу, що він ще працює і на інших людей, що іноді викликає у мене роздратування, тому що виникає питання: чи є конфлікт інтересів? Ви ж розумієте, що, починаючи з Авраама, всі люди якось між собою пов'язані", - заявив Коломойський.