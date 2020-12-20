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Коломойський не впливає на банки в Україні, - Зеленський

Україна, Неділя 20 грудня 2020 02:24
Коломойський не впливає на банки в Україні, - Зеленський
Фото: Ігор Коломойський (УНІАН)
Автор: Даша Харченко

Президент Володимир Зеленський запевнив, що ніхто не впливає на банківський сектор в Україні. Зокрема, і олігарх Ігор Коломойський.

Про це Зеленський сказав в інтерв’ю The New York Times, опублікованому на сайті президента.

Він нагадав, що Верховна Рада ухвалила закон щодо неможливості впливу ззовні на банківський сектор.

"Я вважаю, що ми перемогли на цьому напрямку, тому на банківський сектор ніхто, включно з паном Коломойським, на сьогодні не може впливати", - зазначив Зеленський.

За словами глави держави, Національний банк України є незалежним.

"Вони мають повну підтримку від мене. Це стосується й антикорупційних органів. Вони чудово розуміють, що я їх не ламаю, не втручаюся в їхні серйозні кейси", - переконує Зеленський.

Нагадаємо, Окружний суд Тель-Авів (Ізраїль) вирішив, що позов ПриватБанку проти його колишніх власників та інших відповідачів на 600 млн доларів буде розглянуто в повному обсязі. Суд відхилив клопотання Israel Discount Bank.

Нагадаємо, в грудні 2019 року державний "ПриватБанк" ініціював новий судовий розгляд в Окружному суді Тель-Авіва в Ізраїлі проти колишніх власників банку та інших відповідачів.

Відповідачем за позовом ПриватБанку до олігарха Ігоря Коломойського, який був поданий до суду Тель-Авіва на 600 млн доларів, буде один з найбільших банків Ізраїлю - Discount Bank.

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Новини України Економіка Ігор Коломойский

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