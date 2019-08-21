У "Слуги народу" назвали міністра, який може залишитися у новому Кабміні

Фото: Давид Арахамія (facebook.com david.braun)

У новому Кабінеті міністрів може залишитися Оксана Маркарова

Депутат від "Слуги народу" Давид Арахамія заявив, що політсила вже визначилася з кандидатом на посаду міністра закордонних справ України. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на телеканал "Наш".

За його словами, в новому Кабінеті міністрів може залишитися Оксана Маркарова.

"Все, що вам говорять, що 100% ймовірність - це неправда. Так, ви праві, вірогідність у Маркарової (залишитися в Кабміні - ред.) найвища, але є багато інших людей, які обговорюються. В тому числі, Аваков і Супрун... Конкретніше сказати не можу ", - зазначив Арахамія.

Крім того, він уточнив, що в партії вже визначились з кандидатом на посаду міністра закордонних справ України.

"Щодо міністра закордонних справ вже визначилися, але не буду називати прізвище, треба щоб Офіс президента це коментував. Щодо міністра оборони - шорт-лист ще наповнюється, там неповна визначеність", - заявив він, зазначивши, що у списку кандидатур Авакова немає.

Раніше РБК-Україна повідомляло, що політична партія "Слуга народу" визначила за своїм розсудом, скільки депутатів буде у кожному комітеті Верховної ради. У комітеті з євроінтеграції буде працювати не більше семи народних депутатів.

Крім того, перше урочисте засідання Ради дев'ятого скликання відбудеться в четвер, 29 серпня. Таке рішення було прийнято на першому засіданні підготовчої депутатської групи з числа новообраних народних депутатів України.