Коломойський не розглядає вибори як можливість "помсти" за ПриватБанк

Коломойський заявив, що не намагається помститися Петру Порошенку

Украинский бизнесмен и олигарх Игорь Коломойский не рассматривает выборы президента Украины 2019 как возможность "отомстить" за национализацию "ПриватБанка". Об этом он заявил в интервью BBC.

В интервью Коломойский отрицает, что поддерживая некоторых кандидатов, он пытается отомстить действующему президенту Петру Порошенко за национализацию "ПриватБанка". Он также отметил, что готов вернуть все выведенные по версии украинских властей средства, если они смогут доказать, на какие счета они были выведены.

Напомним, ранее Коломойский обжаловал в суде национализацию ПриватБанка. Согласно материалам дела, он и подконтрольная ему компания просят признать недействительным договор купли-продажи акций "ПриватБанка", который заключен между Украиной в лице Министерства финансов и всеми лицами, которые по состоянию на 21.12.2016 были владельцами акций. Однако Хозяйственный суд Киева пришел к выводу, что исковое заявление следует оставить без движения, пока истец не устранит недостатки в заявлении.

Отметим, "ПриватБанк" был национализирован в декабре 2016 года путем покупки 100% акций банка за 1 гривну.