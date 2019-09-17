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Коломойський може паралізувати співпрацю України та МВФ, - експерт

Новини » Політика    17.09.2019 - 10:21
Коломойський може паралізувати співпрацю України та МВФ, - експерт
Фото: Ігор Коломойський (УНІАН)

На думку експерта, співпраця з МВФ залежить від вирішення проблеми ПриватБанку

Колишній співвласник "ПриватБанку" Ігор Коломойський може паралізувати співпрацю України і Міжнародного валютного фонду (МВФ). Таку думку висловив економічний експерт Сергій Фурса, передає РБК-Україна.

Зокрема, Фурса зазначив, що міжнародні партнери України стривожені внутрішньою політикою Офісу президента, зокрема можливим впливом Коломойського. Іноземних партнерів України хвилює майбутнє "ПриватБанку", уточнив експерт.

"Що стосується Коломойського, він дійсно є проблемою, тому що чітко і публічно всі наші західні партнери окреслили червоні лінії, і "ПриватБанк" — за їх межами. Тобто наша співпраця з МВФ залежить від вирішення проблеми "ПриватБанку", а якщо точніше — невирішення її на користь Коломойського. Якщо питання буде вирішено на його користь, це точно може паралізувати будь-яку співпрацю", - заявив Фурса.

Нагадаємо, директор департаменту комунікацій МВФ Джеррі Райс заявив, що тема ефективної антикорупційної структури в Україні буде однією з основних на переговорах місії МВФ з владою України.

Як відомо, робота місії МВФ, яка знаходиться в Києві для переговорів та обговорення політичних планів нового уряду України, завершиться приблизно 26 вересня.

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Новини України ПриватБанкІгор КоломойскийМВФ
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