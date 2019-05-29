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Конституційний суд закрив справу про приватизацію "Укррудпрому"

Новини » Економіка    29.05.2019 - 16:13
Конституційний суд закрив справу про приватизацію "Укррудпрому"
Фото: Конституційний суд (РБК-Україна)

Закон про приватизацію Укррудпрому дозволив дешево купити ГЗК

Велика палата Конституційного суду України закрила конституційне провадження щодо конституційності закону "Про особливості приватизації підприємств ДАК "Укррудпром". Про це повідомляється на сайті суду.

Нагадаємо, закон "Про особливості приватизації підприємств ДАК "Укррудпром" був прийнятий Верховною радою у 2004 році.

Згідно з законом, першочергове право на приватизацію пакета акцій підприємства Укррудпрому отримали компанії, у яких вже були у власності більше 25% акцій цього підприємства.

У результаті Рінат Ахметов отримав по 50%+1 акцій Центрального і Північного ГЗК, група "Приват" викупила 25,78% акцій Південного ГЗК і 25,1% акцій ГЗК "Суха Балка", а також 93% акцій Криворізького залізорудного комбінату на користь Віктора Пінчука. Вадим Новинський отримав 50%+1 акція Інгулецького ГЗК.

У 2015 році парламентська комісія по контролю за приватизацією знайшла ознаки злочину в приватизації ДАК "Укррудпром".

Закон про "Про особливості приватизації підприємств ДАК "Укррудпром" був оскаржений в Конституційному суді в 2018 році.

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